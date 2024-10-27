انت الأن تتابع خبر "سر مش هتسمعي عنه كتير"... في 3 خطوات بسيطة حضري مزيل عرق برائحة طبيعية تدوم لوقت طويل وبدون مواد كيميائية ضارة.. اكتشفي الطريقة السهلة الان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من السيدات للبحث عن حلول طبيعية للتخلص من رائحة العرق وتفتيح منطقة الإبط، لتجنب المواد الكيميائية الموجودة في مزيلات العرق التجارية والتي قد تتسبب في اسمرار البشرة وتؤثر سلبا على الصحة، في هذا المقال، نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية البسيطة والآمنة لتحضير مزيل عرق فعال في المنزل.

حلول طبيعية للتخلص من رائحة العرق

خليط الليمون والملح لرائحة منعشة وإشراقة

لتحضير مزيل عرق طبيعي وفعال، يمكنك استخدام مزيج عصير الليمون مع زيت الزيتون والملح الخشن، امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة من الملح، وربع كوب من السكر، قومي بتدليك منطقة الإبط بهذا الخليط برفق لمدة عشر دقائق، ثم اغسلي المنطقة بالماء الدافئ، يعمل الليمون على قتل البكتيريا المسببة للرائحة، بينما يساعد الملح في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة، مما يسهم في تفتيح منطقة الإبط.

ملعقة من الشبة المطحونة لعمل مزيل عرق طبيعي فعال

تعتبر الشبة من الوسائل الطبيعية الفعالة للحد من إفراز العرق وتنقية البشرة، اخلطي ملعقة صغيرة من الشبة المطحونة مع بضع قطرات من زيت الورد، ثم وزعي الخليط على منطقة الإبط واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء، يساعد هذا الخليط على امتصاص الرطوبة الزائدة وتنظيف البشرة من البكتيريا المسببة للرائحة، مما يعزز تفتيح المنطقة ويحافظ على نظافتها طوال اليوم.

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