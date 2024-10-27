انت الأن تتابع خبر «جننيهم بجمال الشعر..!!» طريقة لتكثيف وتنعيم الشعر في وقت سريع غير مكلفة بمكونات طبيعية امنه 100%.. جربيها.. بسرعه ما تستنيش..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من النساء بشعر طويل كثيف وناعم فهو يضفي جمالا وثقة بالنفس لحسن الحظ هناك عدة طرق طبيعية يمكن أن تساعد في تطويل وتكثيف الشعر دون الحاجة لاستخدام المنتجات الكيميائية الضارة جربي هذه الخطوات وستلاحظين الفرق.

التدليك بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون

زيت جوز الهند وزيت الزيتون يعتبران من أفضل الزيوت التي تغذي الشعر وفروة الرأس و يساعد تدليك فروة الرأس بانتظام على تحفيز الدورة الدموية وتوصيل التغذية لبصيلات الشعر مما يسرع من نمو الشعر ويزيد كثافته، سخني الزيت قليلا ودلكي فروة رأسك بأطراف أصابعك لمدة 5-10 دقائق ثم اتركيه لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو.

استخدام ماسك البيض والعسل

البيض غني بالبروتينات التي تقوي الشعر بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي يزيد من نعومة الشعر، اخلطي بيضة مع ملعقة كبيرة من العسل وضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيدا بالماء الفاتر والشامبو.

تناول الفيتامينات والمعادن الضرورية

التغذية السليمة لها دور أساسي في تعزيز نمو الشعر احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البيوتين فيتامين E والحديد فهي تساعد في منع تساقط الشعر وتزيد من كثافته يمكنك أيضا تناول مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.

تجنبي استخدام الحرارة بشكل مفرط