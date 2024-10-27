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أحمد جودة - القاهرة - يشعر تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بأن فريق إنتر ميلان بدأ مرة أخرى يظهر سبب كونه المرشح الأبرز لنيل لقب الدوري، وذلك قبل أن يلتقي الفريقان غدا الاحد على ملعب سان سييرو.

موتا: يوفنتوس يمكنه أن يشكل تحديا كبيرا لإنتر ميلان

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن يوفنتوس وإنتر على الأرجح لن يتمكنا من اللحاق بفريق نابولي، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي في الصدارة خلال الأسبوع الحالي، خاصة وأن نابولي سيواجه ليتشي، في وقت لاحق من اليوم، ولكن الفوز بمباراة ديربي إيطاليا ستمنح الفائز زخما كبيرا فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.

وقال موتا في مؤتمر صحفي:" إنتر يملك خبرة كبيرة، فازوا باللقب في الموسم الماضي، ومع نابولي هم المرشحون الأبرز لنيل اللقب".

وأضاف:"إنتر فريق قوي ولكن بإمكاننا أن نشكل تحديا لهم من خلال تقديم عرض جيد بعد الاستعدادات التي قمنا بها. لا يجب التعامل مع أي مباراة بشكل مختلف- نقدم أقصى ما عندنا في كل مباراة- وبعد نهاية هذه المباراة، سيكون لدينا الكثير من الاختبارات التي يجب أن نجتازها".