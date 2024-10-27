محافظ المنيا يستقبل وزير الثقافة ويتفقدان أعمال تجديد ورفع كفاءة مسرح قصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - استقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ظهر اليوم الأحد، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الثقافية، في إطار دعم وتفعيل أجهزة وهيئات الوزارة والوقوف على كافة التطورات لقصور وبيوت الثقافة في صعيد مصر.

وفى مستهل زيارته للمحافظة، أعرب الوزير عن سعادته بزيارة المنيا في أول زيارة رسمية له، معبراً عن تقديره لمحافظ المنيا اللواء عماد كدواني لما يبذله من مجهودات ودعمه الجاد لتذليل العقبات أمام المشروعات المنفذة في القطاعات المختلفة وخاصة القطاع الثقافى.

تضمنت الزيارة جولة في قصر ثقافة المنيا، حيث جرى بحث تطوير المسرح المقام على مساحة 1100 متر مربع، والذي يسع 300 كرسي ومجهز بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة، والتأكيد على مراعاة معايير السلامة والأمان والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والتقنية في المسرح، لتمكينه من استضافة الفعاليات الثقافية والفنية بأعلى مستوى.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ قصر ثقافة المنيا، والذي شمل (المسرح، وقاعات المعارض، وغرفة الفنون الشعبية وغرفة الفنون التشكيلية ومعمل العلوم ونادي الأدب وغيرها من المباني والمكاتب الإدارية والفنية بالقصر، حيث أكد الوزير علي ضرورة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسرح، لتحسين وتطوير منظومة العمل بالقصر، موجهاً ببحث سبل تعزيز دور قاعات المعارض لتعمل بصفة مستمرة من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية من الجامعات والمدارس لاستضافة المعارض والفعاليات الفنية والثقافية والتي من شأنها المساهمة في رفع الوعي والبناء الإنساني.

من جانبه، أشار محافظ المنيا إلى أنه ناقش مع الوزير تطوير ورفع كفاءة عدد من قصور وبيوت الثقافة، بالإضافة إلى مناقشة تدعيم التعاون بين الوزارة والمحافظة في الارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية قيم الوطنية والانتماء، لاسيما تعزيز المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال تقديم العروض الفنية والبرامج والأنشطة الثقافية التي تستهدف تشكيل وبناء العقول وخاصة لدى الشباب، مؤكدا على دعم المحافظة التام لجميع الأنشطة الثقافية.

وأعرب اللواء " كدواني " عن تقديره لجهود وزارة الثقافة في تعزيز الأنشطة الثقافية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير قصر الثقافة، بالإضافة إلى إنهاء أعمال تجديد ورفع كفاءة مسرح قصر الثقافة بعد توقف لأكثر من عشرين عاماً ، سوف يسهم في استعادة دوره الفنى والثقافى فى المحافظة ، ويعمل على توفير بيئة فنية ترفيهية متميزة لأبناء المنيا ويدعم المواهب والطاقات الابداعية لدى أبناء عروس الصعيد، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه قصور الثقافة في تكوين الشخصية المصرية، والتصدي للأفكار الهدامة ، ورفع مستوى الثقافة للمواطن المصري.