ملف.. مديرو مكاتب استشارات قانونية ومالية: تطوير البيئة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ أكد مديرو مكاتب استشارات قانونية ومالية، ضرورة إزالة العقبات التي تواجه إجراءات تأسيس الشركات وأبرزها البيروقراطية والصعوبات المصاحبة لاستخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري، فضلًا عن عدم وجود جدول زمني للاستعلام عن المستثمر.

وشددوا على أهمية تطوير بيئة التشريعات وتوحيدها بما يضمن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تعزيز البنية الرقمية وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة وتسهيل إجراءات الاستحواذ وزيادة رأس المال لزيادة معدلات جذب الاستثمارات مع دراسة إمكانية تطبيق التأسيس الإلكتروني لتسهيل الإجراءات.

وفي الوقت نفسه أشاروا، إلى أن مركز خدمة المستثمرين التابع لهيئة الاستثمار ساهم في تذليل الكثير من العقبات واختصار الوقت المخصص لعمليات التأسيس، إلا أنهم يرون حاجته لمزيد من التطوير لتلبية التطلعات والوصول إلى مستوى أفضل من الخدمة.

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