نعرض لكم الان تفاصيل خبر حجي طه: مطلوب التطبيق الإلكتروني لإجراءات تأسيس الشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ طالب حجي طه الشريك بمكتب GLA للاستشارات القانونية، بضرورة التطبيق الإلكتروني لتأسيس الشركات لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

ولفت طه في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أهمية إعداد حساب لكل مؤسسة عبر منصة تابعة للهيئة العامة للاستثمار يتمكن من خلالها المستثمر من تقديم جميع المستندات المطلوبة، بجانب إمكانية اطلاعه على جميع البيانات المتعلقة بشركته واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الهيئة.

وأكد على مساهمة مركز خدمة المستثمرين التابع للهيئة في تذليل الكثير من العقبات واختصار الوقت المخصص لعمليات التأسيس، مشيرًا إلى أن هناك تطلعات من جانب المستثمرين بالوصول إلى مستوى أفضل من الخدمة.

تعديلات الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب تزيد من معدلات دخول شركات جديدة

وتوقع طه، بأن تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدل تأسيس الشركات، وذلك بعد التعديلات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) في جداول البورصة.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى فتح قناة تمويلية جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والنمو في مجال FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية التي تعد أحد اهم المجالات.

ولفت الشريك بمكتب GLA للاستشارات القانونية، إلى أن الشركات الجديدة تواجه بعض العقبات عند التأسيس، أبرزها الإجراءات البيروقراطية التي قد تطيل من الوقت المحدد، فضلًا عن عدم وجود جدول زمني محدد للاستعلامات على المستثمر الأجنبي.

وأشار طه إلي أن، المستثمر يقضي وقتًا طويلًا وتكاليف باهظة في إعداد بعض المستندات المعتمدة من جانب السفارة المصرية في بلاده وترجمتها الى اللغة العربية وإعادة إرسالها مرة أخرى إلى مصر.

وأشار في الوقت نفسه إلى لجوء بعض الدول العربية إلى إتمام اجراءات التأسيس بشكل إلكتروني عبر مواقع الهيئات التابعة لها، عن طريق إرسال صور ضوئية مع تعهد المستثمر أو من يمثله بصحة المستندات المقدمة. أو إرسال هذه المستندات عبر البريد الإلكتروني للهيئة مع تعهد المستثمر بإرسال أصول المستندات في خلال مدة معينة بعد إجراءات التأسيس.

وفيما يتعلق بتزايد نسبة إغلاق الشركات بعد فترة بسيطة من التأسيس، أرجع الشريك بمكتب GLA للاستشارات القانونية، ذلك إلى عدم حصول المستثمر على الفرصة المناسبة للاستمرار أو الحوافز والضمانات الكافية.

ويرى طه، أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تمثل فرصًا يجب استغلالها لتسريع وتيرة التأسيس وكذلك صفقات الاستحواذ على كيانات جديدة، مع إصدار بعض الحوافز والضمانات التي تكفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.