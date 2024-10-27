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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس الإدارة: 40 مليون دولار استثمارات المرحلة الأولى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ قال أحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، إحدى شركات مجموعة أوتسوكا اليابانية، إن حجم استثمارات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء مصنع المغذيات الصحية بالعاشر من رمضان تبلغ 40 مليون دولار.
وأوضح في تصريحات له علي هامش وضع حجر اساس المشروع، أن المصنع، سيقام علي مساحة 100 الف متر مربع، عبر 4 مراحل، منوها بأن مساحة المرحلة الأولى تصل إلي 25 ألف متر مربع.
وكشف زغلول، عن استهداف توجيه 70% من حجم الإنتاج للسوق المحلية خلال هذه المرحلة ، بينما سيتم تخصيص 30% للتصدير، والذي من المخطط أن يبلغ 100 مليون عبوة سنويا إلى أسواق الخليج بديلا من تصديره من اليابان.
وأشار ، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن رفع الطاقة الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة، مما يعزز من دور المصنع في خفض أسعار المنتجات المتاحة حالياً في الأسواق المحلية ويشجع على تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن مصر ستصبح مركزاً لتوزيع منتجات الشركة في منطقة شمال إفريقيا والخليج العربي، حيث سيبدأ التصدير في يناير المقبل، مستهدفاً تلبية احتياجات المنطقة.
وكشف زغلول، عن سعي أوتسوكا من خلال هذا المشروع ، توفير منتجات ذات جودة عالية للسوق المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
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