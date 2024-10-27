فرحة حلوة غايبة عني..سيمون تحيي الذكرى العاشرة لوفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيت سيمون ذكرى رحيل والدتها العاشرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشرت فيديو لأغنية حزينة تتذكر بها والدتها معلقة:"يارب تكوني مرتاحة ويرحمك يا أمي،الذكري ١٠

من رحيل أمي

٢٦/١٠/٢٠١٤".

وجاءت كلمات الأغنية

ياللي كنتي شايلة همي

واللي ياما سهرتي جنبي

انتي أول حب عمري

فرحة حلوة غايبة عني

يارب تكوني مرتاحة.

آخر أعمال سيمون

يذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، وكان من بطولة بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.



قصة مسلسل صيد العقارب





وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.