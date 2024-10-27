رفيقة العمر والكفاح.. سمسم شهاب يحيي ذكري وفاة زوجتة.. بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المطرب الشعبي سمسم شهاب على إحياء الذكرى الأولى لوفاة زوجته "هالة"، والتي توفت بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وكتب سمسم شهاب علي صفحته الشخصية: "اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة زوجتى وأم أولادى، ورفيقة العمر والكفاح".

وأضاف “شهاب” داعيًا لزوجته بالرحمة والمغفرة، قائلا: “رحمة الله عليكى يا من كنتى تفضلينى عن نفسك وتبحثى عن راحتى قبل راحتك، الله يرحمك يا حبيبتي”.

وفاة زوجة سمسم شهاب

يذكر أن توفيت زوجة المطرب الشعبى سمسم شهاب بأحد المستشفيات الكبرى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي عانت منه مؤخرًا، وأعلن شهاب قبلها أن زوجته تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة، وطالب جمهوره بالدعاء لها

وكتب، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «زوجتي في العناية المركزة في حالة صعبة جدا أسألكم وأرجوكم الدعاء لها من القلب، الأمل في رب العرش العظيم هو قادر على كل شىء»