الرياضة

نجم الأهلي ينتقد شيكابالا بسبب ركلة جزاء السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - علَقَ هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق على أحداث مباراة القمة الماضية في نهائي السوبر المصري، والتي انتهت بتتويج المارد الأحمر باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

تصريحات هادي خشبة نجم الأهلي السابق

وقال هادي خشبة عبر تصريحات تلفزيونية: لا بد أن يكون هناك تعليمات من كل مدير فني بمسددي ركلات الترجيح، ولذلك أرى أن تسديد يوسف أيمن مدافع الأهلي لركلة ترجيح.

وأضاف: كان خطأً كبيرًا من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خاصًة أن اللاعب كان يعاني من إصابة في الرأس.

وواصل: البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أخطأ بالدفع بالقائد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق قبل ركلات الترجيح، خاصًة أن اللاعب غير معتاد على تسديدها طوال مسيرته الكروية، رغم إمكانياته الفنية الكبيرة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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