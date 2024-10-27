نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس على معظم الأنحاء حيث تميل الأجواء الآن إلى البرودة، وسط نشاط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة، وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة لهذه الأجواء.

وتوقعت خرائط الطقس استقرار حالة الطقس على معظم الأنحاء، وسيطرة ظاهرة جوية حتى نهاية الأسبوع الجارى مُستبعدة سقوط الأمطار.

كما حذرت خرائط الطقس اليوم من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بداية من الساعة 6 حتى التاسعة صباحا، مشددة على ضرورة توخى الحذر والتزام قائدى السيارات بالسرعة التى قررتها الإدارة العامة للمرور وتشغيل الكشافات ومساحات السيارات حفاظا على حياة المارة والركاب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالمحافظات:

القاهرة 29 18

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 18

دمنهور 27 19

وادي النطرون 28 19

كفرالشيخ 27 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 21

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 19

العريش 28 15

رفح 28 14

رأس سدر 31 18

نخل 27 5

كاترين 23 4

الطور 29 16

طابا 27 16

شرم الشيخ 31 22

الإسكندرية 27 20

العلمين 27 20

مطروح 26 21

السلوم 25 19

سيوة 26 15

رأس غارب 32 21

الغردقة 32 20

سفاجا 33 20

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 30 22

أبورماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 29 14

أسيوط 29 14

سوهاج 30 15

قنا 32 15

الأقصر 32 16

أسوان 33 18