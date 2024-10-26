حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 27-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 27-10-2024

مهنياً: تموجات كثيرة وأعمال ومفاوضات وبعض التقلبات والمفاجآت، قد يظهر خصوم لك وأعداء جدد يودون مبارزتك وإظهار تفوقهم عليك.

عاطفياً: يحمل هذا اليوم تواطؤاً وتفاهماً وتقارباً قد يثير بعض التساؤلات، ويحاول الحبيب إغواءك ويفعل المستحيل لكي يلفت اهتمامك أو يبعث السعادة في قلبك.

صحياً: تتعرض لوعكة صحية نتيجة المناخ البارد هذا الشهر، عليك استشارة الطبيب في علاجها، وتناول المشروبات الصحية والغذائية.

حظك اليوم برج الثور الاحد 27-10-2024

مهنياً: يجعلك هذا اليوم قلقاً ومربكاً أمام بعض الظروف التي لم تتوقعها، ابتعد عن الضوء ولا تعرض نفسك للمساءلة.

عاطفياً: اتكل على حدسك وادرس أوضاعك العاطفية والعائلية من دون إثارة النزاعات، وإذا شعرت بخلل ما استعد للتسوية والتنازل ولو آلمك الأمر.

صحياً: تذكر المشاعر السعيدة التي شعرت بها من قبل بفضل اهتمامك بالرياضة، لتتمكن من استعادة حماستك والرجوع مرة أخرى إلى الرياضة التي توقفت عن ممارستها

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 27-10-2024

مهنياً: تعيش حالة من الحيرة، وقد تخيب آمالك بسبب مماطلة أو إلغاء أمر مهم، لا تسمح للجو الثقيل والجامد التأثير في مزاجك ومعنوياتك.

عاطفياً: تجنّب الإنفعال، أنت مزاجي وسريع الغضب، وأدعوك الى التعامل مع التطورات والمواجهات وحتى الاستفزازات العاطفية بمرونة متجنّباً إثارة العداوات والمشاكل.

صحياً: تتمتع بحالة صحية جيدة، والسبب هو التزامك تعليمات الطبيب وممارسة الرياضة، ما عاد عليك بالفائدة وخسارة الوزن.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 27-10-2024

مهنياً: تتاح لك فرص مهنية جيدة، وتباشر مشروعاً ما، ولا تتردد في تعزيز شعبيتك، وكن حذار لئلا تقع ضحية مناورة أو عملية ابتزاز.

عاطفياً: اعتبره يوماً ناجحاً يفتح أمامك باباً واسعاً للحوار ولإقامة جسور متينة مع الحبيب، ويكون القلب مرتاحاً والعواطف دافئة والنيات صادقة.

صحياً: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلّص من الوزن الزائد، ووضع حد لشراهتك وإفراطك في تناول المأكولات الدسمة.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 27-10-2024

مهنياً: تشعر ببعض التعب والانزعاج، دقق في التفاصيل واحذر الانفعالات والمشاكل والخلافات، وتستاء من ظلم أو عدائية غير مبررة تجاهك.

عاطفياً: تكون الحياة الاجتماعية أكثر نشاطاً فتعاود اللقاء بأصدقاء قدامى، وقد تعرف لقاء استثنائياً إذا كنت خالياً أو تصغي إلى بوح بالحب والإعجاب.

صحياً: أوضاعك الصحية سيئة للغاية، لأنك دائماً ما ترى أنها الأمر الذي يجب أن تهتم به في النهاية، وهو ما يمكنن أن يعرضك لأزمة صحية مفاجئة في الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 27-10-2024

مهنياً: حيوية ممتازة وحظوظ استثنائية، تعقد صداقات جيدة مع أشخاص متحمسين فتبدو متفائلاً ومستعداً لإنجاح كل الأعمال والمشاريع التي بذلت من أجلها الكثير.

عاطفياً: تطمئن نسبياً وتحصل على فرصة ثمينة لاستعادة موقعك في قلب الحبيب، وتقوم بخطوة حاسمة وتتقدم بسبب الثقة القوية بالنفس.

صحياً: حاول أن تفكر في الاهتمام بصحتك، وتحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوافق مع احتياجات جسمك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 27-10-2024

مهنياً: تتلقى خبراً استثنائياً يجعلك سعيداً ويطرأ ما يزرع الفرح في نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الآخرين.

عاطفياً: إذا شعرت بملل في علاقتك بالشريك فحاول فعل أشياء جديدة وغير تقليدية وابتعد عن الروتين اليومي المعتاد حتى تتجنب هذا الشعور.

صحياً: قلل من تناول المشروبات الغازية واستبدلها بالمشروبات والعصائر الطبيعية حتى لا تزيد من وزنك، ولكي تستعيد رشاقة وحيوية جسمك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 27-10-2024

مهنياً: تقبل الواقع ولا تعترض على شيء، قد تثار قضية لها علاقة بعلاقات سرية لك، أو تعرف غيرة أو تعيش أزمة، ناضل حتى لا تتورط في فضيحة ما وتجنب المواجهات.

عاطفياً: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتكون أكثر قرباً من الشريك ملبياً كل رغباته من دون تردد.

صحياً: أنت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك.

حظك اليوم برج القوس الاحد 27-10-2024

مهنياً: يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين.

عاطفياً: على الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجوالعام عاصفاً، لذلك أدعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن.

صحياً: إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا تضعف أمام الأطعمة المغرية التي تضرك كثيراً.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 27-10-2024

مهنياً: تتلقى عائدات غير منتظرة عبر مشروع قديم أو مكافأة مالية أو بيع أحد الممتلكات، إلا أنك تبقى قلقاً، وقد ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية وأوضاع خاصة.

عاطفياً: علاقتك بالآخرين يسودها جو من التفاهم، وخصوصاً أنك منفتح على الحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل.

صحياً: يجب تخصيص وقتٍ من اليوم للاسترخاء والتأمّل، عن طريق الجلوس في مكان هادئ وتصفية الذهن، والابتعاد عن الأفكار السوداويّة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 27-10-2024

مهنياً: لا تبالغ في مصروفك وكرمك، وحافظ على استقرارك المالي، كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، واحم نقاط ضعفك

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك مع وجود من يشجعك على الإقدام على هذه الخطوة.

صحياً: تشعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجاباً على وضعك الصحي ككل، لكن واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 27-10-2024

مهنياً: أمامك اليوم فرصة ثمينة لاحراز تقدم، تتوضح الخيارات وتسهل المبادرة، وتسمع جواباً أو توضيحاً في الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة على الإقناع.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ تغافل الشريك عن تصرفاتك يفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر في لحظة على تغيير المعادلة لمصلحته.

صحياً: تتراجع الضغوط النفسية والمهنية والفكرية، وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.