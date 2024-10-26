السيسي: حكاية نصر أكتوبر ملهمة .. والكل كان بيقول مستحيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حكاية نصر أكتوبر "حكاية ملهمة"، والنصر الذي تتحقق لم يكن بسيط، ولكن كان وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وتحدى التحدي نفسه.

وأضاف، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية بمناسبة مرور 51 عاما على نصر أكتوبر: "اللى بتشوفوه دلوقتي كان تقريبا نفس الظروف اللى بنعيشها بعد 67 في مصر، كل العالم والناس المهتمين بالظروف العسكرية والتحديات اللى بتواجهها مصر كانوا بيقولوا مستحيل".

وتابع: "في خط بارليف ومانع قناة السويس والمقارنة مكنتش في صالحنا وكله كان بيقول مفيش فرصة نجاح لكن الشعب المصري رفض وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار وعشان كده الانتصار ده غالي أوي".