نقيب المهندسين: القوات المسلحة سطرت ملحمة وطنية فى حرب أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن إنتصار حرب أكتوبر سيبقى فخرًا لكل المصريين، فهي ليست مجرد حدث، بل هي ملحمة ملهمة تمنحنا الأمل لتحرير باقي الأراضي العربية المحتلة والعزيم للاستمرار في مواجهة العدو الصهيوني.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظَّمتها نقابة المهندسين بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقدَّم "النبراوي" تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة التي سطَّرت ملحمة وطنية خالدة لاسترداد الأرض وصون كرامة هذا الوطن، قائلًا: "سلام لأرواح شهدائنا الأبرار، إذ ستبقى تضحياتهم وبطولاتهم خالدة في وجدان كل المصريين"، موضحًا أن هذه الذكرى تتزامن مع مرور عام كامل على اندلاع طوفان الأقصى دفاعًا عن الحق الفلسطيني وما تلاه من عدوان صهيوني همجي ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة ولبنان.

النبراوي: حرب أكتوبر ليست مجرد حدث بل هي ملحمة ملهمة تمنحنا الأمل لتحرير باقي الأراضي العربية المحتلة

وتابع نقيب المهندسين: "إنني إذ أشدد على الدور المهم والتاريخي الذي لعبه الشعب المصري والنقابات المهنية المصرية في دعم حرب التحرير، حرب أكتوبر المجيدة وفي دعم القضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية أؤكد على ضرورة استمرار تكاتفنا كمصريين وفي نقابتنا وغيرها من النقابات لتنسيق كل الجهود لتقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة".

جدير بالذكر، أن الاحتفالية انطلقت بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة، وهيئة مكتب النقابة، وبينهم الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة، والمهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، ومشاركة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، وعدد من قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، ومنهم اللواء أركان حرب حسين مسعود- وزير الطيران السابق، واللواء محمد نادر عبد الوهاب، واللواء أركان حرب عصام عبد الحليم، واللواء أركان حرب بحري محمود متولي.

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