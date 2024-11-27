رانيا يوسف تروّج لمسرحيتها ”حاوريني يا كيكي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - روّجت الفنانة رانيا يوسف لمسرحيتها الجديدة بعنوان “حاوريني يا كيكي” ، والذى من المقرر أن تشارك بفعاليات موسم الرياض.

ونشرت رانيا يوسف البوستر الدعائي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنتستجرام ، وكتبت معلقة: “يارب توفيقك .. انتظرونا فى موسم الرياض بمسرحية ”حاوريني يا كيكي" يوميًا ابتداء من يوم 4 ديسمبر وحتى 8ديسمبر على مسرح محمد العلي".

ومسرحية حاوريني يا كيكي من بطولة كل من هالة صدقي ، رانيا يوسف ، دينا الشربيني ، دياب وأخرون ، ومن تأليق هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.