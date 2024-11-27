الارشيف / أخبار مصرية

الأرصاد الجوية: أمطار وطقس متقلب حتى بداية ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 27 نوفمبر 2024 إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

 

 

الأربعاء 27 نوفمبر 2024

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

 

الخميس 28 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

 

الجمعة 29 نوفمبر والسبت 30 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

 

الأحد 1 ديسمبر والإثنين 2 ديسمبر 2024

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا