ضابط بمكافحة الهجرة غير الشرعية: وسائل الهجرة غير الشرعية غير أمنة.. وأحذر من السقوط في يد عصابات تجارة الأعضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:37 صباحاً - حذر اللواء حسين الشرقاوي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية محذرا من الوقوع فريسة في يد عصابات الإتجار بالبشر، والتعرض للإكراه البدني والاحتجاز لدفع فدية كبيرة.

وأضاف نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن وسائل الهجرة غير الشرعية غير آمنة وقد يتعرض المهاجر غير الشرعي للخطر، فضلا عن الملاحقة القانونية .

وأشار إلى أن وزارة الداخلية رصدت خطوط التهريب بجانب المشاركة في تأمين الحدود، وعملت على توجيه ضربات استباقية ضد سماسرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال فاعليات الندوة التثقيفية التي نظمتها أكاديمية الشرطة صباح اليوم لاستعراض التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.