وزير الدفاع يتفقد عدد من وحدات القوات المسلحة المخطط إشتراكها بإحدى مهام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من وحدات القوات المسلحة المخطط إشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الأفريقى ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أح / عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنطقة بأحدث الإمكانيات داخل ميادين التدريب القتالى لضمان الإعداد والتدريب المتميز للقوات المخطط سفرها ضمن مهام الإتحاد الأفريقى .

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلى عن إجراءات الإعداد والتجهيز الفنى والإدارى للقوة المشاركة والتى تتم وفقاً لأسس علمية بإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكرى فى مختلف التخصصات ، كما تفقد عدد من الأنشطة التدريبية التى أظهرت المستوى الراقى للقوات بما يمكنها من تنفيذ مهامها لدعم جهود الأمن والإستقرار ويعكس إلتزام مصر التاريخى تجاه الأشقاء بالقارة الأفريقية .

ونقل الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة ضمن البعثة الأممية يأتى فى إطار مواصلة مصر تنفيذ دورها الريادى على الصعيدين الإقليمى والدولى وبذل كافة الجهود لمجابهة تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء مبادئ السلام والإستقرار .

وطالب القائد العام للقوات المسلحة العناصر المشاركة أن يكونوا قدوة فى الإنضباط والإلتزام والعمل بكل أمانة وشرف ، مشيراً إلى أنهم خير سفراء للقوات المسلحة خارج حدود الوطن يؤدون مهامهم بكفاءة وإقتدار بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس رؤية الدولة المصرية وحرصها على إعلاء مبادىء الإنسانية السامية لتنعم الشعوب بالحياة الآمنة .