هيخلي بشرتك بيضاء زي الحليب.. اعملى كريم النشا والبرتقال لتفتيح البشرة بكل سهولة في بيتك

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رياض - احمد صلاح - يقدم كريم النشا والبرتقال لتفتيح البشرة العديد من الفوائد التي تدعم جمال بشرتك، وهذا يرجع إلى المكونات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا الكريم، حيث يساعد على تفتيح البشرة وشدها، ومنحها النضارة والنعومة، كما يحتوي البرتقال على فيتامين سي الذي يجعل البشرة أكثر حيوية ونضارة، ولذلك سوف نقدم لكي في السطور الآتية كيفية تحضير الكريم في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم النشا والبرتقال للبشرة

يحتاج كريم النشا والبرتقال إلى مكونات طبيعية والتي سوف تجديها متوفرة في منزلك بكل سهولة، كما أنها سوف نقدم لبشرتك العديد من الفوائد لدعم جمالك، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كوب من عصير البرتقال.

كبسولة من فيتامين سي.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات تحضير كريم النشا والبرتقال للبشرة

يمكن تحضير كريم النشا والبرتقال بكل سهولة من خلال الاعتماد على المكونات السابق ذكرها، بإتباع الخطوات الآتية:

أولا أحضري وعاء ثم ضعي به عصير البرتقال ثم أضيفي عليه النشا والحليب البودرة.

قلبي المكونات معا جيدا حتى تمتزج.

بعد ذلك ضعي الوعاء على النار مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام متماسك مثل الكريم.

ارفعي الوعاء من على النار ثم اتركيه حتى يبرد.

بعدها أضيفي عسل النحل والجلسرين ثم اخلطي المكونات جيداً.

ثم أضيفي زيت اللوز الحلو وزيت الورد وجل الصبار.

اخلطي المكونات معا حتى تمتزج.

بعد ذلك قومي بإضافة كبسولة فيتامين سي وفيتامين E مع الاستمرار في الخلط حتى تحصلي على كريم متماسك وناعم.

طريقة استخدام كريم النشا و البرتقال على البشرة

يتم استخدام كريم النشا والبرتقال على البشرة من خلال إتباع الخطوات الآتية: