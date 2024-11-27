خالد منصور وشادي الفونس ونجوم فيلم دراكو رع ضيوف شيرين سليمان في سبوت لايت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان خالد منصور وشادي الفونس وأبطال فيلم دراكو رع، ويكشفون خلال الحلقة كواليس تصوير الفيلم وتفاصيل شخصياتهم وفكرة الفيلم التي تدور في إطار خيالي كوميدي حول اخر مصاصي دماء في عصر الفراعنة، ويتحدثون عن إختلاف قصة الفيلم عن باقي الأعمال التي ناقشت فكرة مصاصي الدماء من قبل.

تفاصيل اللقاء

كما يتحدث شادي الفونس وخالد منصور عن كواليس برنامج snl بالعربي واشهر المواقف الكوميدية التي تعرضوا اليها اثناء التصوير والمواقف التي لا تنسى مع النجوم الذين شاركوا في البرنامج

كما يتحدثا أيضًا عن بدايتهما في التعليق الصوتي وكواليس أول لقاء جمعهما، كما يكشفا أيضًا تفاصيل الفيلم الكوميدي الذي يحضرا له في الفترة القادمة، ويتحدثا أيضًا عن حياتهما بعيدًا عن التصوير والبرامج التلفزيونية وعن حياتهما الشخصية وأكثر ما يميز كل منهما.

برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع إسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.