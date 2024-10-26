الرياضة

هشام حنفي: عقوبات كاف على الزمالك "ظالمة"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي نجم السابق، ان عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نادي الزمالك ظالمة.

هشام حنفي: عقوبات كاف على الزمالك "ظالمة" 

وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كولر المدير الفني لفريق الأهلي يثق في قدرات يحيي عطية الله".

واكمل:" إمام عاشور لاعب كبير ولكنه لم يقدم أفضل ما لديه مع الأهلي حتي الآن".

وواصل:" كهربا ضحى من أجل الأهلي ومشكلته في افتعال الأزمات بسبب رغبته بالتواجد بشكل أساسي في المباريات ولكن عليه ان يؤدي بشكل جيد حتى يحجز مكان اساسي".

وتابع:" كولر يملك رصيد كبير عند جماهير الأهلي لما حققه من إنجازات وبطولات".

واختتم:" الاهلي يحتاج إلي التركيز في مباراة العين الإماراتي المقبلة خاصة إنه ا صعبة وتتطلب من الجميع التعاون والتكاتف".
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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