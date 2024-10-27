الرياضة

هشام حنفي: هدف الجزيري في شباك الأهلي تسلل والزمالك يستحق الإشادة لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: هدف الجزيري في شباك تسلل والزمالك يستحق الإشادة لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن هدف سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في شباك الأهلي بالسوبر المصري تسلل لافتًا إلى إن قرار حكم الفار صحيحًا بعدم احتسابه.

هشام حنفي: هدف الجزيري في شباك الأهلي تسلل والزمالك يستحق الإشادة لهذا السبب


أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي سيطر على مجريات الشوط الأول أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري".

وواصل:" تحية كبيرة للزمالك قدم مباراة جيدة والذي كان متماسك بشكل قوي رغم إهدار الأهلي العديد من الفرص".

وأكمل:" للأمانة الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك في شباك الأهلي تسلل".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا