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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جادالله نجم الأهلي السابق أن مواجهة السوبر كانت مميزة للغاية على المستوى الفني بين قطبي الكرة المصرية.

خالد جادالله: الزمالك كان "هايل" أمام الأهلي ووسام أبو علي مميز في الكرات الثابتة

أضاف جادالله خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي كان الأفضل في الشوط الأول أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري".

وواصل:" مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك كانت أفضل من السوبر الأفريقي، وما يعيب المواجهة الأخيرة إضاعة الفرص السهلة".

وأكمل:" في المواجهات الكبيرة أهم شيء توزيع الجهد على وقت المباراة بالكامل وهذا ما فعله الزمالك، مشيرا إلى تقديم الأبيض لمباراة كبيرة، كان "هايل".

وأتم: وسام أبو علي مميز جدا في الكرات الثابتة، وينفذها بشكل مثالي وهذا ما ظهر في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة".