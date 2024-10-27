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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق أن هدف سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في شباك الأهلي بالسوبر المصري تسلل لافتًا إلى إن قرار حكم الفار صحيحًا بعدم احتسابه.

هشام حنفي: هدف الجزيري في شباك الأهلي تسلل والزمالك يستحق الإشادة لهذا السبب

أضاف حنفي خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي سيطر على مجريات الشوط الأول أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري".

وواصل:" تحية كبيرة للزمالك قدم مباراة جيدة والذي كان متماسك بشكل قوي رغم إهدار الأهلي العديد من الفرص".

وأكمل:" للأمانة الهدف الذي سجله سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك في شباك الأهلي تسلل".