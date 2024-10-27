غدا.. محمد محمود عبدالعزيز وزوجته وشيماء سيف ضيوف "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس الفنان محمد محمود عبد العزيز برفقة زوجته سارة، في برنامجها “صاحبة السعادة” التي يتم عرضة عبر شاشة DMC، يوم الأثنين، والثلاثاء من مل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

في حلقة يوم الثلاثاء من برنامج «صاحبة السعادة»، تستضيف إسعاد يونس النجمة شيماء سيف في فقرة «فضفضة»، حيث تتحدث شيماء عن أعمالها الفنية وتشارك تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية، بالإضافة إلي حديثها عن ققدانها الوزن وكيف مرت بهذة التجربة.

ويذكر ان شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز في مسلسل “برغم القانون” التي يتم عرضة حاليا عبر شاشة ON.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

ينتمي مسلسل برغم القانون إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الشيقة والذي تدور قصته حول ليلى التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وهى محامية من الطبقة المتوسطة ومتزوجة من رجل يدعى أحمد والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد القس ولديهما ثلاثة أطفال، ومع تصاعد أحداث العمل يختفي أحمد فجأة من حياة زوجته وأولاده، وتشكف أحداث العمل أنه إسمه الحقيقي أكرم وهو متزوج في الأصل من بيريهان والذي تسبب في إصابة شقيقها في عينه بعاهة مستديمة والذي يجسد شخصية شقيقها هو الفنان هاني عادل، وصدر حكم المحكمة ضده، مما دفعه إلى الهروب لـ بورسعيد حتي يسقط الحكم من عليه، وكلفه ذلك 10 سنوات كاملة وطوال هذه السنين تعرف على ليلى وتزوجها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.