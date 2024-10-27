نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هند عبد الحليم تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة هند عبد الحليم، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، ولم تكشف عن سبابها.

هند عبد الحليم تتعرض لوعكة صحية شديدة

حيث شاركت هند عبد الحليم، متابعيها صورة ليدها وهي تضع كانيولا وذلك من خلال خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة "يارب".

هند عبد الحليم تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

أحدث أعمال الفنانة هند عبد الحليم

يُذكر أن أحدث أعمال هند عبدالحليم، هو مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، بطولة ليلى أحمد زاهر، سلمى أبوضيف، أحمد فيهم، إسلام إبراهيم، محمد محمود، تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي مليئ بالإثارة عن قصة حقيقية حول "شيماء"، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ "تيك توك"، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث، والجدير بالذكر أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في النصف الأول من السباق الرمضاني 2024، وهو من نوعية مسلسلات ال 16 حلقة.

آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم

يذكر أن آخر أعمال هند عبدالحليم، مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، وقام ببطولته كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، ركين سعد، سلوى محمد علي، هاجر عفيفي، ومن إخراج كريم العدل.