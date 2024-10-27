الرياضة

أحمد سمير: شيكابالا لم يرتكب أزمة في السوبر الأفريقي..وعقوبات "كاف" ظالمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد القلعة البيضاء ظالمة، مشددا على أن ما حدث لا يستحق ذلك على الاطلاق.

أحمد سمير: شيكابالا لم يرتكب أزمة في السوبر الأفريقي..وعقوبات "كاف" ظالمة

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لم يفعل أى شيء في مباراة السوبر الأفريقي وليس لنا ظهر في الاتحاد الافريقي ولا يوجد من يسانده وجميع قراراتهم ظالمة".

وأضاف: "نادي الزمالك أصبح مستباح بالنسبة للاتحاد الافريقي فجميع قراراتهم لا تمت بالواقع بصلة على الاطلاق".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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