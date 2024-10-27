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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد القلعة البيضاء ظالمة، مشددا على أن ما حدث لا يستحق ذلك على الاطلاق.

أحمد سمير: شيكابالا لم يرتكب أزمة في السوبر الأفريقي..وعقوبات "كاف" ظالمة

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لم يفعل أى شيء في مباراة السوبر الأفريقي وليس لنا ظهر في الاتحاد الافريقي ولا يوجد من يسانده وجميع قراراتهم ظالمة".

وأضاف: "نادي الزمالك أصبح مستباح بالنسبة للاتحاد الافريقي فجميع قراراتهم لا تمت بالواقع بصلة على الاطلاق".