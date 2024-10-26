الرئيس السيسي يوجه الشكر للقبائل العربية والمجتمع المدني والشباب لحضورهم حفل انتصارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر والترحيب لكل من ساهم في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر سواء من منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل العربية، أو الشباب الذين شاركوا من المحافظات.

وقال "السيسي"، اليوم، خلال كلمته باحتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بالعاصمة الإدارية والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز": “خليني في البداية أرحب بيكم من كل المحافظات وكل حتة في مصر وخليني أقول إن مناسبة مرور 51 سنة على نصر أكتوبر، مناسبة هتفضل دايمًا خالدة في وجداننا”.