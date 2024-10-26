العالم اليوم - هل رضخت إسرائيل لضغوط أميركية عند ضرب إيران؟ نتنياهو يعلق

انتم الان تتابعون خبر هل رضخت إسرائيل لضغوط أميركية عند ضرب إيران؟ نتنياهو يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "اختارت أهدافها التي هاجمتها في إيران بناء على مصالحها الوطنية، وليس وفقا لما أملته عليها واشنطن".

وأصدر مكتب نتنياهو البيان ردا على تقارير تحدثت عن أن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية خلال هجوم فجر السبت، بسبب الضغوط الأميركية.

وأضاف المكتب: "اختارت إسرائيل مسبقا أهداف الهجوم وفقا لمصالحها الوطنية، وليس وفقا للإملاءات الأميركية. هكذا كان، وهكذا سيكون".

وفي وقت سابق من السبت، أكدت مصادر أميركية لـ"دوت الخليج" التزام نتنياهو بتوجيهات الإدارة الأميركية خلال الرد الإسرائيلي على إيران.

ووفق مصادرنا، فإنها المرة الأولى التي يلتزم فيها نتنياهو بضوابط واشنطن منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة جنوبي إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي عملوا مع الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية، لتشجيعهم على رد يتسم بالتناسب والدقة، و"هذا ما تحقق الليلة".

وأضاف أن بايدن ناقش الوضع مع نتنياهو الأسبوع الماضي، وحثه على اتخاذ إجراءات تردع الهجمات على إسرائيل، مع الحرص على تجنب المزيد من التصعيد، وهو هدف مشترك بين الطرفين.