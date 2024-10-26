عمرو سعد في احتفالية اتحاد القبائل العربية بنصر أكتوبر: اليوم بداية لجمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - قال الفنان عمرو سعد، إنه في ختام هذه الليلة الرائعة، نقف جميعا أمام حقيقة واحدة، وهي أن مصر ليست مجرد وطن، بل هي الروح التي تجري بداخلنا، ومصر تاريخ طويل مليئ بالتحديات، وهي البطلة في كل العصور.

عمرو سعد: الشعب والقوات المسلحة استطاعوا بناء المجد

وأضاف سعد»، خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، المذاع على قناة إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري والقوات المسلحة استطاعوا بناء المجد المصري، وأن الشعب والجيش في صف واحد دائما، مهما كانت الصعاب، ويحمون الأرض مع بعضهم البعض.

وتابع: مصر قد أي حرب، ومصر أهل السلام، وتعلم العالم أن الحياة في سبيل الله والأرض والوطن لا تقل شرفا من الموت في سبيل الله»، مشيرا إلى أن اليوم ليس مجرد نهاية احتفالية، فاليوم هو بداية جديدة لجمهورية جديدة، مليئة بالأمل والعزيمة والإصرار.