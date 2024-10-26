العالم اليوم - برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية في "سانتياغو بيرنابيو"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 10:27 مساءً - ألحق برشلونة الهزيمة الأولى بغريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ 13 شهرا، بعد أن اكتسحه برباعية نظيفة في عقر داره، في مواجهة الكلاسيكو ضمن المرحلة الـ11، السبت.

ويدين الفريق الكتالوني بفوزه إلى هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب الثنائية (54 و56)، بينما أكمل لامين جمال (77) والبرازيلي رافينيا (84) مهرجان الأهداف.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 14 هدفا ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة.

وأصبح جمال (17 عاما) أصغر لاعب سنا يهز الشباك في مباراة الكلاسيكو الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز العريض الذي حققه على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" إلى 30 نقطة، ليبتعد في الصدارة ويوسع الفارق إلى 6 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

كما أنهى سلسلة من 42 مباراة لريال مدريد من دون هزيمة في الدوري.