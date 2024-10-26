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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا هامًا على حساب نظيره نادي ريال مدريد في الجولة الحادية عشر من لقاءات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

أطفال اللاماسيا يلقنون كبار أوروبا درسا والعنوان: لا تعبث مع الأبطال

وفشل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التصدي لدى نادي برشلونة وكانت النتيجة خسارته أمامهم برباعية ساحقة.

وعانى برشلونة الفترة الماضية من عدة مشاكل اقتصادية جعلته يفشل في التعاقد مع اللاعبين الذين كان يرغب في ضمهم إلى صفوفه.

وشهد سوق الانتقالات الذي لم يقم برشلونة بالخروج منه سوى بداني أولمو من لايبزيج وباو فيكتور من جيرونا.

وحاول برشلونة التعاقد مع نيكولاس ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ولكن فشل بسبب وضعه الذي كان ميئوس منه.

كما أضاع برشلونة فرصة التمسك بجواو كانسيلو أو فيلكس، ليبدأ موسمه الجديد بالعناصر الناشئة من اللاماسيا والثنائي المتمثل بداني أولمو وفيكتور.

في الوقت ذاته، تعاقد غريمه التقليدي نادي ريال مدريد مع المهاجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي وإندريك من بالميراس وخوسيلو من إسبانيول.

ولم يلبث برشلونة كثيرًا حتى أظهر للجميع أن عناصر اللاماسيا أبطال حقيقون ولا يلزم الفريق نجوم ذات اسم عالمي مثلما تداول الجميع.

وأحرج لاعبي اللامسيا جميع المشككين بقدارتهم، وقاموا بتلقين كبار أوروبا درسا بأن القوة تتمثل في روح الفريق ورغبتهم في كتابة التاريخ.

ومع انطلاق هذا الموسم خاض برشلونة مباريات عديدة ومختلفة شهدت هذه المباريات تألق كبير لكتيبة هانز فليك.

وفي أسبوع واحد لعب برشلونة مباريات قوية أمام أندية كبيرة تمثلت في إشبيلية بالدوري الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الكلاسيكو.

سحق برشلونة إشبيلية بخماسية مقابل هدف وحيد، ورد الثأر من بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف وحطم ريال مدريد برباعية نظيفة وسط أرضه.