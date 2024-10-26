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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أصبح له شخصية داخل الملعب مع البرتغالي جوزيه جوميز.

أحمد سمير: الزمالك له شخصية قوية داخل الملعب مع جوميز

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك أصبح له هوية وشخصية داخل الملعب ويمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات ويلعبون بروح عالية وهذا الأمر ظهر في المباريات الماضية سواء السوبر الأفريقي أو المحلي".

وأضاف: "نادي الزمالك سينافس على جميع البطولات بقوة في الموسم المقبل إذا خاضوا المباريات بنفس روح السوبر الافريقي والمحلي".