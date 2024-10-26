الرياضة

أحمد سمير: الزمالك له شخصية قوية داخل الملعب مع جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أصبح له شخصية داخل الملعب مع البرتغالي جوزيه جوميز.

أحمد سمير: الزمالك له شخصية قوية داخل الملعب مع جوميز

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك أصبح له هوية وشخصية داخل الملعب ويمتلك لاعبين كبار أصحاب خبرات ويلعبون بروح عالية وهذا الأمر ظهر في المباريات الماضية سواء السوبر الأفريقي أو المحلي".

وأضاف: "نادي الزمالك سينافس على جميع البطولات بقوة في الموسم المقبل إذا خاضوا المباريات بنفس روح السوبر الافريقي والمحلي".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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