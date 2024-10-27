انت الأن تتابع خبر تحمي من السمنة والسرطان.. أطعمة معجزة تقي من أمراض القلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الخضار من أكثر الأطعمة الطبيعية التي تتمتع بمحتوى عالي من العناصر الغذائية وله قدرة على دعم الصحة والوقاية من الأمراض، وخاصة الخضروات الورقية.

فوائد الخضار

وأفادت نهلة عبد الوهاب وهي استشارية ورئيسة لقسم التغذية الحيوية بأن الخضار الورقي ملئ بالألياف الغذائية التي تدعم الصحة وتفيد مرض السكر بالتحديد، وأضافت بأن الخضار يقلل من الاحساس بالجوع وهذا ما يساعدك في ضبط الوزن وعدم الإصابة بالسمنة وهذا يعد ضروريا لمرض السكر وتقوم الخضروات بضبط امتصاص الجلوكوز.

محتويات الخضروات الغذائية