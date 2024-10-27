وزيرة التضامن تلتقي وفد وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 09:34 صباحاً - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفداً من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث اللقاء خطة التعاون الجديدة مع الجانب الألماني في مصر، فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، خاصة أن الوزارة تعمل على تكوين تحالف مالي استراتيجي للتمكين الاقتصادي بحضور لوضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، حيث يهدف لتكوين بيئة داعمة تمكن الأفراد، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً من تطوير مهاراتهم والوصول إلى الموارد والاندماج الكامل في الاقتصاد بشكل مستدام.