العالم اليوم - 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر 11 قتيلا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - أدت الغارات الإسرئيلية اليوم الأحد ومساء أمس السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان إلى مقتل 11 شخصا، وسط استمرار القصف على عشرات البلدات جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

وأضافت أن غارة جوية على بلدة مرجعيون في اليوم السابق أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص واحد.

وقال موفد "سكاي نويز عربية" إلى جنوب لبنان، إن أكثر من 40 بلدة في جنوبي لبنان والبقاع تعرضت منذ منتصف الليل لغارات وقصف إسرائيلي متواصل حتى الساعة.

وأضاف أنه قتل شخص واحد في غارة اسرائيلية على بلدة قعقعية الجسر جنوبي لبنان.

كما أسفرت غارة إسرائيلية أخرى على البرج الشمالي في صور جنوبي لبنان، إلى مقتل شخصين وجرح آخر.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 4 جنود إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان، حيث تخوض إسرائيل قتالا مع حزب الله.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات مع حزب الله منذ بدء العملية البرية في لبنان في أواخر سبتمبر إلى 36 جنديا.