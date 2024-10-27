في قمة الابداع الإعلامي .. نقيب الإعلاميين يدعو لتعزيز دور الإعلام للحفاظ على مقدرات الأمة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:32 مساءً - أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الإعلام يلعب دورا حاسما في بناء الرأي العام بالمجتمعات، مشيرا إلى أهمية التحول إلى إعلام لحظي في ظل التطور الكبير الذي تشهده وسائل الاتصال.

وأكد سعدة خلال فعاليات قمة الإبداع الإعلامي والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الاحد أن الشباب العربي مؤهلين ليكون من بينهم إعلاميون مؤثرون موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب البحث في كيفية المشاركة في صناعة الأدوات والمعدات المستخدمة في البنية التحتية للإعلام الجديد، بالإضافة إلى العمل على صناعة محتوى إعلامي متميز.

واعتبر ان الكلمة أصبحت اداة للحروب داعيا لرعاية الشباب العربي وتعزيز دور الاعلام في الحفاظ على مقدرات الامة العربية.