ضبط المتهم بتعطل قطار فى القليوبية بوقوفه على سلم جرار القطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 02:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالوقوف على سلم جرار أحد القطارات بالقليوبية والتسبب فـى تعطل القطار.



بالفحص تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضى، أثناء مغادرة أحد القطارات من محطة منشية الجبل الأصفر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، قام أحد الأشخاص بالقفز على الجرار الخاص بالقطار مما أدى إلى تعطل حركة سير القطار.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مصور مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبمواجهته إعترف بإرتكابها بقصد نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق مكاسب مالية، كما تم ضبط الشخص القائم على تصوير مقطع الفيديو وهو عامل مقيم بذات العنوان.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.