نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد محمود عبد العزيز ضيف صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد محمود عبد العزيز برفقة زوجته سارة لموعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والذي يذاع عبر قناة dmc.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه بإسعاد يونس عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها قائلًا: "ياترى مين بكرة هيكون مع صاحبة السعادة الساعة ١١ بليل؟".

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل برغم القانون إلى جانب إيمان العاصي وهاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جورىدي بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمىدي، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

مواعيد عرض برنامج صاحبة السعادة

يذاع برنامج "صاحبة السعادة" في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.