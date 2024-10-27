اتحاد الكرة يوقع اتفاقية مع مسقط للرياضة

وقع الاتحاد العماني لكرة القدم، اتفاقية شراكة مع العلامة التجارية الرياضية «كيلمي»، وذلك من خلال وكيلها الحصري في سلطنة عمان، شركة مسقط للرياضة؛ تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في توفير كرات قدم ذات جودة عالية للمسابقات المحلية، تلبي احتياجات الرياضيين والمهتمين بالرياضة من مختلف الأعمار، وقع الاتفاقية من جانب الاتحاد، محمد بن سليمان بن محمد اليحمدي، أمين عام الاتحاد العماني لكرة القدم، ومن جانب شركة مسقط للرياضة، أحمد بن سالم البوسعيدي، مدير عام الشركة. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين للارتقاء بتجربة المستهلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة من كيلمي، تمتاز بتصاميم عصرية وتقنيات عالية الجودة، تناسب الرياضيين في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، قال محمد اليحمدي أمين عام اتحاد القدم «يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع شركة كيلمي، من خلال وكيلها الحصري في سلطنة عمان، شركة مسقط للرياضة، حيث تأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية نحو دعم تطوير الرياضة، وتوفير تجهيزات رياضية عالية الجودة تلبي طموحات اللاعبين وجميع المهتمين بالرياضة». من جانبه، أحمد البوسعيدي، مدير عام شركة مسقط للرياضة، قال «نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمعنا مع الاتحاد العماني، أبرز الاتحادات الرياضية في سلطنة عمان، ونتطلع لتوفير تجربة فريدة لعملائنا».