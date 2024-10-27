نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الهزيمة من نظيره فريق ريال بيتيس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ملخص أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس

وسجل خوسي ماريا خيمينيز هدف ريال بيتيس الأول بالخطأ بمرماه في الدقيقة الرابعة وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وخمس تعادلات وخسر مرة بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 18 نقطة حيث انتصر خلال 5 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم بمثلهم.