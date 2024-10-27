رئيس فنلندا: على الاتحاد الأوروبي والناتو قبول أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأن على الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو قبول أوكرانيا، دون أن يحدد أي موعد لحدوث ذلك.

وقال ستوب في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، ردا على سؤال هل يجب على حلف الناتو أن يقبل أوكرانيا: "عاجلا أم آجلا، بلا شك. الناتو والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وتابع قائلا: "ليس بوسعي أن أذكر موعدا دقيقا، لكن الإشارة إلى الكرملين واضحة: لقد تسببت أعمالكم بالذات بحدوث ذلك".

يذكر أن قمة حلف الناتو الأخيرة في واشنطن في يوليو الماضي تعهدت بضمان "طريق لا رجعة فيه" لعضوية أوكرانيا في الناتو، دون ذكر أي مواعيد محددة.

وأصبحت فنلندا ذاتها العضو ال 31 في الناتو من أصل الأعضاء ال 32 حاليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير عام 2022.