نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يخسر أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الهزيمة من نظيره فريق ريال بيتيس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس

وانطلقت صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل خوسي ماريا خيمينيز هدف ريال بيتيس الأول بالخطأ بمرماه في الدقيقة الرابعة.

وارتطمت كرة عبدالصمد الزلزولي بالعارضة في الدقيقة السابعة والعشرين وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال بيتيس وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان أتلتيكو مدريد قريب من هدف التعادل ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة 1/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وخمس تعادلات وخسر مرة بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 18 نقطة حيث انتصر خلال 5 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم بمثلهم.