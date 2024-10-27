ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في كلاسيكو الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي اليوم.

ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في مصيدة التعادل الإيجابي مع إنتر ميلان برباعية لمثلهما في اللقاء الذي لعب على ملعب السان سيرو مساء اليوم.

وقص اللاعب بيوتر زيلينكسي شريط الأهداف بتسجيل الهدف الأول لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.

وعزز دوشان فلاهوفيتش بالهدف الأول لصالح البيانكونيري الأول بمساعدة من مكيني.

وأضاف تيموثي ويا الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر المباراة.

وعزز مخيتاريان بالهدف الثاني لصالح النيراتزوري في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والثلاثين نجح دينزل دومفيرس، نجم إنتر ميلان في تسجيل الهدف الثالث ببراعة في شباك يوفنتوس.

وأضاف دينزل دومفيرس الهدف الرابع لصالح إنتر ميلان في الدقيقة الثالثة والخمسون من عمر المباراة.

وعدل كينان يلدز النتيجة من خلال تسجيل الهدف الثالث والرابع لصالح يوفنتوس في الدقائق 72، 82.

يذكر أن يوفنتوس رفع رصيده إلى النقطة السابعة عشر في الوصافة في حين احتل إنتر ميلان المركز الثاني بفارق هدف.