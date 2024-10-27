نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن انتقال أحمد قندوسي بشكل نهائي إلى سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن توصل النادي لاتفاق رسمي مع سيراميكا كليوباترا لانتقال اللاعب الجزائري أحمد قندوسي إلى صفوفهم، وذلك بعد قرار الأهلي عرضه للبيع خلال الأيام الماضية.

تفاصيل انتقال أحمد قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

وفي تصريحات تلفزيونية، أكد محمد رمضان أن الأهلي قد أتم الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا بشأن انتقال قندوسي، حيث تم الاتفاق على جميع الجوانب المالية والتعاقدية المتعلقة بانتقال اللاعب. ويأتي هذا القرار بعد أن أصدر الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه عن عرض قندوسي للبيع، كجزء من جهود النادي لإعادة هيكلة إدارة التعاقدات بما يتماشى مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم.

يُذكر أن قرار الأهلي بعرض أحمد قندوسي جاء في أعقاب تصريحات مثيرة أدلى بها اللاعب، حيث زعم أن النادي الأهلي يفرض على اللاعبين التعامل مع وكلاء محددين لإتمام الصفقات، مما أثار الجدل حول إدارة التعاقدات داخل النادي.