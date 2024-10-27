نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد رمضان يعلن موعد رحيل علي معلول عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل علي معلول، اللاعب الدولي التونسي، مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمعلول مع الأهلي.

موعد رحيل علي معلول عن الأهلي

وفي تصريحاته التلفزيونية، أوضح محمد رمضان أن علي معلول تقدم بطلب لإعطائه فرصة لمدة أسبوعين ليقرر خلالها مصيره مع النادي الأهلي، سواء بالاستمرار أو الرحيل. وأضاف أنه من المقرر أن ينضم معلول للتدريبات الجماعية في 20 نوفمبر المقبل.

وأشار محمد رمضان إلى أن الاتفاق على رحيل علي معلول بنهاية الموسم تم بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ليكون هذا الموسم الأخير له بقميص الأهلي.

يذكر أن علي معلول تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مما أثر على مستقبله مع الفريق.