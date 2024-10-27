نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ميسي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي على فوز فريقه السابق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وفاز برشلونة برباعية مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الحادية من لقاءات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

تعليق ميسي على فوز برشلونة

وقال ميسي على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام): "ياله من انتصار جميل".

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة التسجيل عن طريق إحراز الهدف الأول في الدقيقة 54 والهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وأضاف لامين يامال الهدف الثالث لصالح البارسا في المباراة التي استضافها ملعب السانتياجو برنابيو في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة.

وأتم رافينيا التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر الدوري الإسباني.