نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على حساب توتنهام.. كريستال بالاس يحقق الانتصار الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق كريستال بالاس انتصاره الأول في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا 1-0 على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة للمسابقة.

تقمص الفرنسي جون فيليب ماتيتا دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك، عقب إحرازه هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 31.

وبهذه النتيجة، ودع كريستال بالاس الذي حقق 3 تعادلات، وتلقى 5 هزائم في البطولة هذا الموسم حتى الآن مراكز الهبوط في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 17 (الرابع من القاع).

وفي المقابل توقف رصيد توتنهام الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الثامن.

