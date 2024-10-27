السيب يستهل مشواره بخماسية نظيفة فـي مرمى الفتوة السوري

فـي بطولة التحدي الآسيوية

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

نجح نادي السيب في خطف فوز ثمين على نظيره نادي الفتوة السوري بخماسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة التحدي الآسيوية المقامة على أرضية استاد السيب الرياضي، والتي يستضيفها نادي السيب ويشارك فيها أربعة أندية عربية هي: نادي السيب، نادي الأهلي البحريني، نادي هلال القدس الفلسطيني، نادي الفتوة السوري.

الشوط الأول

وسط مؤازرة جماهيرية معتادة من قبل جماهير السيب، انطلقت مواجهة نادي السيب العماني مع نظيره نادي الفتوة السوري، بأقدام لاعبي السيب، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة الاتحاد الآسيوي، ولم ينتظر النادي المستضيف للبطولة فترة جس النبض، فباشر سعيه للتسجيل منذ البداية عبر لاعبيه عيد الفارسي في خط الوسط وعبدالعزيز المقبالي وزاهر الأغبري في المقدمة، وبعد الضغط السيباوي المتواصل تعرض عبدالرحمن لطف الله حارس الفتوة السوري لإصابة اضطر الحكم الاسترالي دانيل اليدر لإيقاف اللعب (د ١٠)، وجاءت ركلة الزاوية الأولى لصالح السيباوي (د١٨)، وشهدت الدقيقة (٢١) المحاولة الأولى للفتوة السوري بعد كرة طويلة في ظهر المدافعين تم استلامها بنجاح وإرسال عرضية تمكن المدافع السيباوي احمد الخميسي من إخراجها لركنية، وبعد مرور نصف ساعة استمر السيب عاجزا عن اختراق دفاعات الفتوة السوري، وكاد قلب الدفاع السيباوي أحمد الخميسي أن يرتكب خطأ فادح في إبعاد الكرة أمام المهاجم السوري (د ٣١).

هدف عكسي

وبمعاونة الدفاع السوري تمكن السيباوي من هز شباك الفتوة بتسديدة زاهر الأغبري من الجهة اليسرى؛ لترتطم بالمدافع السوري محمد خلف وتغالط الحارس وتسكن الشباك (د٣٢)، وأضاع عبدالرحمن المشيفري فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة في منطقة العمليات تمكن الحارس عبدالرحمن لطف الله (د ٣٨). وارتفعت سخونة اللقاء الأمر الذي ظهر من خلال انفعال الكتيبة السيباوية مع لاعبي الفتوة السوري، وفي نهاية الشوط الأول أشهر الحكم الاسترالي الإنذار الاول للاعب ارتكاز نادي الفتوة كوليبالي بعد عرقلته للجناح السيباوي زاهر الأغبري (د٤٥)، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي السيب بهدف وحيد.

الشوط الثاني

واصل نادي السيب زحفه نحو مرمى الخصم، وأضاع عبدالعزيز المقبالي فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني برأسية صدها الدفاع ياسر شاهين بعد خروج حارس مرمى الفتوة (د٥٢)، ورمى المدير الفني لنادي الفتوة السوري أولى أوراقه اللاعب أحمد الحسين (د٥٣)، في الدقيقة (٦٠) إرسل الجناح الأيسر زاهر الأغبري صاروخية على مشارف المنطقة، تمكن الحارس الفتوة عبدالرحمن لطف الله من إخراجها لركنية، فيما تصدت العارضة لكرة أرشد العلوي (د ٦٢)، وكذلك استبسل حارس الفتوة في إخراج تسديدة علي البوسعيدي (د ٦٢)، وذلك بعد ضغط سيباوي مكثف.

حالة طرد

وبعد تحصله على الإنذار الثاني تم طرد لاعب ارتكاز الفتوة السوري موسى كوليبالي (د٦٦)، في ظل مواصلة كتيبة الصربي نيكولا المدير الفني للسيب من دون تغيرات، واصل سيفان مدرب الفتوة تغييراته (د ٧١).

انهيار الفتوة

ولم يستطع حارس الفتوة السوري الصمود أمام صاروخية يسارية لعلي البوسعيدي باغت الحارس وهزت الشباك للمرة الثانية (د ٧٢)، فيما أضاف زاهر الأغبري الهدف الثالث بعد حالة انفراد من الجهة اليسرى وضعها بين أقدام الحارس (د ٧٣)، فيما تمكن عبدالعزيز المقبالي من فك النحس الذي لازمه بإضافة الهدف الرابع عبر رأسية متقنة من عرضية من الجهة اليمنى (د ٧٨)، بعدها قام المدير الفني للسيب بإجراء تغييراته بإخراج عبدالعزيز المقبالي و زاهر الأغبري وإدخال عمر المالكي وعبدالمجيد البلوشي ( د٧٩)، وفي الدقيقة (٨٧) أضاف جميل اليحمدي الهدف الخامس برأسية في المرمى الخالي من الحارس، اذ حاول المدافع السوري إبعادها الا أن الكرة عانقت الشباك، فيما تم أضافت دقيقتين كوقت بديل، لينتهي اللقاء بخماسية للأمبراطور السيباوي.

تعادل هلال القدس والأهلي البحريني

هيمن التعادل السلبي على المواجهة الأولى في انطلاق بطولة التحدي الآسيوية والتي جمعت نادي هلال القدس ونادي الأهلي البحريني في المباراة التي اقيمت مساء امس الاول على ملعب استاد السيب الرياضي رغم الفرص التي سنحت لكل الطرفين لكن لم تستغل بالشكل المطلوب .

الأغبري أفضل لاعب في المباراة

ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة نادي السيب و نادي الفتوة، قدم النجم زاهر الأغبري الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة ، الشكر للجمهور الذي ساند الفريق بحضور لافت وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية بالنادي على دعمهم لتحقيق صدارة المجموعة وبالتالي التأهل للدور القادم.

نيكولا : لدينا ٣٠ لاعبا جاهزا

عبر المدير الفني لنادي السيب نيكولا عن فخره بما قدمه لاعبوه في المباراة طيلة أوقات المواجهة وكذلك تطبيقهم لما تم رسمه لخوض هذه المواجهة، وعن التأخر في استبدال القائد عيد الفارسي، رد نيكولا بأن عيد بمثابة مدرب داخل أرضية الميدان وليس من السهل إخراجه، وعن جاهزية اللاعبين ولياقتهم البدنية قال الصربي : بأنه لدينا ٣٠ لاعبا وهم جميعا جاهزون لإكمال مسيرة البطولة على أكمل وجه، كما أن الفريق الطبي للفريق يعمل بجد واجتهاد وخاصة في فترة الاستشفاء، وعن سؤال للوطن الرياضي عن عدم التعامل مع الكرات العرضية داخل المنطقة من قبل مهاجمي الفريق، رد بأن الفريق له العديد من الحلول في تنوع الهجمات لبلوغ شباك الخصم، ولا نخشى من مراقبة الخصم لنا بتركيزنا على جبهة معينة، وعن ضغوط المباراة القادمة أمام الأهلي البحريني الجريح بتعادل سلبي أمام هلال القدس، قال الصربي بأن فريق السيب اعتاد على مثل هذه الضغوط في كافة المسابقات التي يخوضها.

لا يوجد لدينا مهاجم صريح

وأبدى المدير الفني لنادي هلال القدس الفلسطيني أيمن صندوقة رضاه بما قدمه فريقه من أداء وتحقيقه نقطة بعد أن فرض التعادل السلبي على فريق الأهلي البحريني، فحسب قوله بأن الفريق لم يمارس أي نشاط رياضي بما يزيد عن سنة بسبب ظروف الحرب الدائرة في غزة، فالحصول على نقطة يعد حافزا للاعبين لبذل المزيد، كما أضاف المدرب أيمن بأنه درس الفريق البحريني من خلال متابعة مواجهاته في الدوري، فتمكن من إغلاق المنافذ عليه، بل إن فريقه كاد يخطف نقاط المباراة في آخر الدقائق.

مؤتمرات صحفية

تعقد اليوم المؤتمرات الصحفية التي ستسبق مواجهات الغد باستاد السيب الرياضي، والبداية مع المؤتمر الصحفي لمدرب نادي هلال القدس الفلسطيني، ثم مدرب نادي الفتوة السوري، ثم مدرب نادي السيب العماني، ثم مدرب نادي الأهلي البحريني، وقد تم تحديد المدة الزمنية لكل مؤتمر نصف ساعة فقط، علما بأن أول المؤتمرات سوف ينطلق في تمام الساعة ١٢ ظهرا.