شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والعين إحدي منافسات كأس الإنتركونتيننتال 2024 والتشكيل المتوقع لنادي الأهلي والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يكثر البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والعين، حيث تعد مباراة الأهلي والعين الإمارتية من ضمن اهم المباريات المنتظر لعبها، ويستعد المارد الأحمر لخوض لقاء تاريخي أمام شقيقه فريق العين الإماراتي، ومن المقرر ان يتم انطلاقها يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثمانية مساءا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وسوف نتناول الأمر من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والعين

هناك الكثير من المشجعين يريدوا الحصول علي تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والعين عبر محركات البحث الرائجة، حيث ان هذه القنوات تكون مجانية بالكامل وتفضل العرض بدون تشفير او تقطير حتي لا يمل المشاهد، ويسعى الأهلي إلى التحضير للمواجهة المنتظرة من عشاق الساحرة المستديرة ضد فريق العين الإماراتي المقررة يوم الثلاثاء القادم، حيث تأتي المواجهة ضمن مباريات الدور الـ 2 من بطولة كأس إنتر كونتيننتال، وتكون القموات كما الاتى:

سوف تنقل من خلال قناة MBC MASR 2.

سوف تنقل من خلال قناة أبوظبي الرياضية.

سوف تنقل من خلال قناة ON TIME SPORTS 1.

تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات

التردد الخاص بالقناة : 11411.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية عرب سات

التردد الخاص بالقناة : 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد فريق العين

اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخباري إقرأ نيوز التشكيل المتوقع للأهلي ضد فريق العين كما الاتى من خلال السطور القادمة: